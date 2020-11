Tapiro d’oro per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Questa sera il primo cittadino riceverà a Striscia La Notizia il Tapiro d’oro. A confermarlo è l’anticipazione sul sito ufficiale del programma. De Magistris è stato intercettato da Valerio Staffelli, inviato del programma. Al sindaco è stato consegnato il tapiro per alcune affermazioni di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, che pare fossero riferite a De Magistris.

Tapiro d’oro a De Magistris

Queste pare le dichiarazioni incriminate che avrebbero portato Staffelli alla consegna del tapiro: “Qualche amministratore imbecille va in giro per le televisioni per parlare male di Napoli e della Campania: amministratori che magari non hanno fatto niente per le loro città, che non hanno alzato un dito per controllare la movida, mettere ordine e contenere il contagio. Questi soggetti vengono ormai utilizzati come “lo scemo del paese”, semplicemente per parlare male di Napoli e della Campania”.

Tra sindaco e governatore non c’è mai stato “feeling istituzionale”. I due non risparmiano mai di lanciarsi stoccate in qualsiasi occasione. Ultimamente, con l’emergenza Covid, ancor di più.

