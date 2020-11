Da oggi potrà essere richiesto dalle famiglie il voucher fino a 500 euro per avere la connessione veloce a internet e per dotarsi di un personal computer o un tablet dalle famiglie con Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 20.000 euro.

Chi ne ha diritto?

La prima fase della misura voucher riguarda solo le persone con Isee inferiore a 20mila euro annui. A parte il requisito Isee, bisogna rispettare la condizione di non avere già una connessione 30 Mbps. Bisogna quindi o essere privi di connessione internet o averne una base (come l’Adsl) ossia a velocità inferiore di 30 Mbps. È previsto inoltre un solo voucher per nucleo familiare che vive nella stessa casa.

In cosa consiste di preciso questo sconto

La prima fase della misura prevede 500 euro che l’utente usufruisce come sconto sul costo della connessione (banda ultra larga, almeno 30 Megabit) e su quello di acquisto di un tablet o computer. L’offerta con voucher deve comprendere entrambe queste voci.

Cosa bisogna fare per poterne usufruire?

Bisogna rivolgersi a un operatore telefonico (il proprio o un altro), vedendo su internet, in un negozio fisico o chiamando il call center.

Per avere lo sconto infatti bisogna sottoscrivere un’offerta ad almeno 30 Megabit al secondo (sono connessioni rame-fibra, tutta fibra, o radio-fibra; escluse le Adsl quindi) e scegliere uno dei prodotti abbinati, tra quelli che gli operatori mettono a disposizione. Chi non è coperto da rete banda ultra larga non può quindi avere il voucher (né per la rete né per il computer).

Bisogna anche autocertificare il proprio Isee, con sanzioni per dichiarazioni fraudolente.

Da quando e fino a quando sono in vigore?

Sono in vigore dal 9 novembre ed è possibile usufruirne fino a esaurimento fondi (240milioni di euro) e comunque entro un anno. Al 9 però solo Tim e Wind 3 hanno presentato offerte. Fastweb, Vodafone e altri arriveranno nei prossimi giorni.

