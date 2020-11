Giugliano piange la scomparsa di Gemma Rullo. La giovane mamma è stata stroncata da una rara forma di tumore che non le ha lasciato scampo a 34 anni.

La donna lascia tre figli piccoli ed il marito, titolare del tarallificio Russo di Corso Campano (nei pressi della villa comunale). Gemma alla fine del 2019 ha scoperto di avere un sarcoma al cuore. Dall’ospedale Moscati di Avellino le hanno consigliato di andare a Milano. Ha iniziato le chemioterapie ed a fine giugno i medici del San Donato hanno effettuato il primo delicatissimo intervento.

Poi il ritorno a cada ed è partita la riabilitazione. “La sto continuando a Napoli — ha raccontato Gemma in un’intervista al Corriere della Sera, che ha raccontato il caso raro e complesso —, così posso stare vicino ai miei tre figli. Non vedevano l’ora di riabbracciarmi”. Dopo l’intervento record, oggi purtroppo è arrivata la tragica notizia del decesso. Subito sono partiti tanti messaggi di cordoglio sui social, in particolare nei gruppi Facebook giuglianesi. In tanti si stanno stringendo virtualmente attorno ai familiari della giovane mamma.

