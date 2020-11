Un’altra regione diventa zona rossa. Dopo Calabria, Piemonte e Lombardia, tocca all’Alto Adige. A rivelarlo il presidente Arno Kompatscher.

Alto Adige zona rossa, situazione critica anche in Campania

“L’andamento epidemiologico con i numeri in costante crescita e il sempre maggior numero di comuni dichiarati zona rossa lo impongono – spiega Kombatscher -. E’ inutile ormai applicare due provvedimenti diversi”. Da quanto si apprende, gli spostamenti tra i comuni saranno concessi solo per motivi di lavoro, salute, studio e urgenze inderogabili. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 781 nuovi casi su 2998 tamponi e 4 decessi.

Ma insieme all’Alto Adige preoccupa anche la Campania, che potrebbe “scivolare” nella zona arancione, o addirittura rossa, se i numeri dei prossimi bollettini dovessero peggiorare. Da alcuni giorni si registrano lunghe code agli ospedali Cotugno, Cardarelli e Opsedale del Mare. Non ci sono più posti in degenza ordinaria.

Speranza: “Non sappiamo dove andremo a finire”

Di quanto sta accadendo in Italia ha parlato il ministro della Salute Roberto Speranza a Mezz’ora in più su Rai 3 condotta da Lucia Annunziata. Il titolare del dicastero della Salute ha detto che “non è scritto nel cielo dove andremo a finire ma vedo una consapevolezza che non è all’altezza del momento che stiamo vivendo. Si torni allo spirito di marzo quando il comportamento delle persone ha fatto la differenza”.

“Non penso che sia lavoro sporco firmare un’ordinanza che impone delle restrizioni io penso che sia un lavoro nobilissimo”L, ha spiegato Speranza. “Se verifico che su un territorio, sulla base di dati scientifici, c’è un rischio non ho paura di firmare. Ho firmato ordinanze pesanti e sono pronto a firmarne ancora se sarà utile per il nostro Paese”, ha detto il ministro sottolineando di firmare “a nome del Governo”. “E’ un lavoro a tutela della salute come diritto costituzionale e lo faccio a nome di tutto il Governo e in modo condiviso da tutti”.

