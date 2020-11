Villaricca. Cinque positività sono state riscontrate in una rsa della città, il Centro di Riabilitazione “San Vincenzo”, di via Cante. La struttura accoglie 20 ospiti, al momento solo 5 sono risultati positivi al Coronavirus.

Come da protocollo, sono state messe in campo misure urgenti per contenere la diffusione del contagio e per evitare che possa esplodere un vero e proprio focolaio. Nelle prossime ore verranno sottoposti al tampone tutto il personale sanitario e i pazienti della struttura.

Villaricca, scoperti positivi in una rsa

Nel pomeriggio la sindaca Maria Rosaria Punzo ha firmato un’ordinanza comunale, con la quale indica alla rsa le misure da adottare per evitare che il contagio dilaghi in tutta la struttura.

1. Predisporre un’area separata che possa accogliere i soggetti risultati positivi isolandoli dalla restante struttura consentendo l’accesso esclusivamente a personale autorizzato e munito di appositi DPI;

2. Predisporre l’isolamento di eventuali ospiti in attesa degli esiti dei tamponi effettuati evitando il contatto con altri ospiti;

3. Predisporre l’isolamento degli ospiti risultati negativi presso parte dedicata della stessa struttura, determinandone il monitoraggio da parte di personale medico per valutare l’eventuale insorgenza di sintomatologia;

4. Vietare l’ingresso nella RSA al personale non autorizzato rendendo obbligatorio l’impiego di DPI e predisponendo zona filtro per garantire la corretta vestizione del personale;

5. Divieto assoluto di ingresso in RSA di familiari, conoscenti, amici e personale non autorizzato al fine di scongiurare ogni possibile contagio;

6. Disporre la sanificazione straordinaria nell’immediato, secondo i protocolli operativi dettati dall’ISS, e poi quotidiana di tutta la struttura, certificandone le modalità e avendo cura di serbare agli atti la documentazione attestante l’avvenuta effettuazione, trasmettendone copia al Dipartimento di Prevenzione.

7. Sospensione immediata di ambulatorio e del centro diurno, fino alla negatività accertata di tutto il personale e di tutti gli ospiti, previa autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione.

