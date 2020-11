Roberto Mancini è positivo al Coronavirus

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, è risultato positivo al Covid-19. L’ex calciatore è asintomatico e in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma.

Mancini potrà aggregarsi al raduno degli Azzurri a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa e Figc.

Solo poche settimane fa Mancini era finito al centro delle polemiche per aver pubblicato tra le sue storie su Instagram una vignetta relativa proprio al Covid.

Nell’immagine compariva un paziente disteso su un letto di un ospedale e un’altra persona che gli chiede come abbia fatto ad ammalarsi. Risposta? “Guardando i Tg“. In tanti avevano chiesto le sue scuse, poi è stato lui stesso a chiarire: “Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso”.

