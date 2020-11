Torre del Greco. Scoperto un focolaio covid nella casa di riposo per anziani privata “Villa del Sole”, in cui lavora come operatrice sanitaria l’assessore ai Lavori Pubblici Lucia Giordano, risultata positiva nei giorni scorsi.

Torre del Greco, focolaio in una casa di riposo: 22 positivi

A darne notizia è Il Mattino. I positivi attualmente sono 22 ospiti su 50 sottoposti a tampone dall’Asl Napoli 3Sud. Adesso si attende i risultati dei tamponi di altri 15 anziani e di altri 10 operatori sanitari.

La direzione della casa di Riposo fa sapere che i pazienti sono già stati isolati e sono tutti asintomatici, e che il contatto con l’Asl è costante. Dopo la scoperta della positività dell’assessora, è stata sottoposta a tampone anche l’intera giunta di Torre del Greco, compreso il sindaco Giovanni Palomba. Per fortuna sono tutti negativi. Si teme che il focolaio possa crescere ulteriormente, poiché manca l’esito di altri 25 tamponi.

continua a leggere su Teleclubitalia.it