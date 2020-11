Un calo di accessi di oltre il 50% di pazienti. Questo si registra nel reparto di terapia del dolore dell’ospedale di Giugliano in queste settimane di emergenza Covid. La paura di accedere in ospedale sta bloccando tanti pazienti che necessiterebbero di cure e anche chi ne aveva già iniziate. Il direttore della medicina del dolore, il dottor De Negri, spiega che l’ospedale in questa fase è un luogo sicuro.

Il timore è che il rimandare di mesi determinati trattamenti possa poi aggravare troppo condizioni che in questo momento non sono particolarmente critiche.

Nonostante in Campania siano stati interrotti gli interventi non d’urgenza, sia l’ambulatorio che il reparto della medicina del dolore giuglianese continuano a essere operativi per diversi tipi di cure, per pazienti oncologici come per chi

Nonostante l’emergenza covid, Familiari di pazienti oggi ricoverati in reparto spiegano di essersi sentiti come a casa.

