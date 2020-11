La pressione sulla sanità a causa dell’aumento dei contagi, è forte anche sull’ospedale San Giuliano di Giugliano. Quella che vi mostriamo in questo video giunto alla nostra redazione, è la situazione esplosiva che si registra al pronto soccorso. Il reparto Covid al primo piano del nosocomio è infatti saturo già da alcune settimane.

Così i sanitari hanno dovuto ricavare nuovi spazi per i pazienti positivi al virus. Sono una ventina le persone assistite in quest’ala isolata del pronto soccorso, con maschere per supportare la respirazione ed altre apparecchiature utili nelle lotta al nemico invisibile. Mentre i contagi continuano ad aumentare, infatti, il personale sanitario è costretto a turni pesanti e vive una situazione di forte stress.

Il reparto covid dell’ospedale giuglianese è stato già aumentato da 15 a 20 posti disponibili. Al pronto soccorso continuano ad arrivare però pazienti contagiati ed il San Giuliano resta in trincea.

VIDEO:

