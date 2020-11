Le condizioni di Carlo Conti peggiorano. Il conduttore toscano, di recente risultato positivo al Covid, ha deciso di aggiornare i fans sul suo stato di salute attraverso i suoi profili social.

Covid, Carlo Conti positivo: peggiorano le sue condizioni

Conti ha infatti pubblicato un post su Instagram. La foto mostra un biglietto che sua moglie Francesca e il figlio Matteo hanno scritto per incoraggiarlo in questo momento difficile: “Ti amiamo babbo”.

A corredo dell’immagine c’è una didascalia: “Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!). Ma tra tutte le medicine questo biglietto è la più potente“.

Sempre attraverso i social aveva comunicato lo scorso 28 ottobre la positività al virus: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Sono a casa, praticamente asintomatico ma sotto controllo medico.” Le sue condizioni gli avevano però permesso di condurre la prima puntata del torneo di “Tale e Quale Show” da casa sua con il sostegno in studio dell’amico e giurato Giorgio Panariello.

“Sto bene, il virus mi ha colpito però sono asintomatico, però bisogna stare attenti. Non voglio fare il supereroe da una parte voglio dare la speranza ma anche un segnale ai tanti asintomatici che, inconsapevoli di trasmettere il virus, vanno in giro”, aveva detto in diretta il presentatore toscano.

Il post

