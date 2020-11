Diversi mesi dopo l’annuncio del Governo, il Bonus Mobilità 2020 entra finalmente nel vivo. Il portale buonomobilita.it creato appositamente dal Ministero dell’ambiente per erogare il bonus bici, o buono mobilità, però è già in tilt: «Impossibile raggiungere il sito», recita la schermata di accesso. Dopo pochi minuti tuttavia il portale ricomincia a funzionare e apre le porte alla lista d’attesa.

Come si accede al sito

Ricordiamo che si può entrare dalle ore 9:00, orario di avvio dell’iniziativa, alla sala di attesa virtuale. Alle 9:30 a tutti gli utenti in sala di attesa verrà assegnato un posto in coda. Dalle ore 9:30 in poi tutti gli utenti che accedono all’applicazione web otterranno un posto in coda.

Chi ha diritto al Bonus Mobilità 2020?

Ci sono due requisiti fondamentali per accedere al Bonus Mobilità 2020: aver compiuto 18 anni ed essere residenti in un capoluogo di Regione o di Provincia, in una Città Metropolitana, o in un Comune con oltre 50 mila abitanti (secondo i dati Istat 2019). Le Città Metropolitane in Italia sono quattordici: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia.

