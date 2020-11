Da oggi è lockdown comunale per Cetara, piccola città di 2000 anime, che in maniera autonoma ha scelto fermare alcune attività a partire da i parrucchieri, i bar e i ristoranti, per scongiurare la diffusione del contagio.

Lockdown a Cetara: la decisione del sindaco

Lo ha deciso il sindaco Roberto Della Monica, attualmente in isolamento perché positivo. L’ordinanza resterà in vigore fino a venerdì 13 novembre e prevede la possibilità di effettuare le consegne a domicilio e dell’asporto fino alle ore 21.

Resteranno chiusi sempre fino al 13 novembre i parrucchieri. “È stata una scelta sofferta ma necessaria per tutelare la salute dei miei concittadini condivisa dagli attori in questione che ringrazio per la loro sensibilità e disponibilità” ha detto il sindaco.

