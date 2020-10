Napoli. Non ce l’ha fatta Sveva Tropenscovino, 18 anni compiuti a giugno, studentessa del Liceo Artistico Boccioni di Napoli, amante della fotografia e della danza.

La giovane è deceduta a causa di un terribile cancro, contro il quale combatteva da tempo e che non le ha lasciato scampo. La notizia si è presto diffusa in città, gettando nello sconforto parenti e amici. Tantissimi i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia sui social. “Amica mia, la tristezza che hai lasciato non è quantificabile. Voglio ricordarti così: bella da morire, solare, dolce ma soprattutto felice. Hai combattuto battaglie alla quale solo una guerriera forte come te avrebbe saputo reagire ed hai sacrificato la tua adolescenza, vittima di un male incurabile”, commenta un’amica della 18enne.

“Penserò a te per sempre, ripenserò alla tua risata contagiosa, alla tua bontà d’animo, al tuo essere sempre pronta ad ascoltare gli altri anche quando i problemi altrui erano una sciocchezza in confronto ai tuoi. Ma tu sei nata per questo, per danzare, per splendere luminosa e spero solo che tutto questo lo potrai trovare al di fuori di questi mondo che non ha lasciato spazio ai tuoi sogni e che ha punito la persona sbagliata”, scrive un altro amico sui social.

