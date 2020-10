Ballando con le Stelle: malore per due protagonisti del talent. Ad annunciarlo è stata la conduttrice Milly Carlucci su Instagram. Qualche superstizioso direbbe che la quindicesima edizione di Ballando con le stelle sia maledetta. Infatti, concorrenti e protagonisti del talent, quest’anno stanno avendo non pochi problemi.

Ballando con le Stelle: imprevisti tra positivi al Covid19 ed incidenti

L’edizione di Ballando con le Stelle di questo 2020 è partita con la notizia di Samuel Peron positivo al Covid19. Diversi giorni prima delle riprese, infatti, il ballerino aveva comunicato alla redazione di essere positivo al virus. In seguito a vari controlli, eseguiti dalla redazione di Ballando con le Stelle, anche il pugile Daniele Scardina è risultato positivo. Quest’ultimo, era entrato in contatto, e ha frequentato gli stessi posti di Samuel Peron. Il pugile ha ripetuto poi per altre due volte i test ed essendo negativo è rientrato a far parte del cast di Ballando con le Stelle, mentre Peron è stato sostituito da Tinna Hoffman.

Durante le varie puntate di Ballando con le Stelle vi sono stati molteplici incidenti che hanno colpito anche Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Infatti, il ballerino ha dovuto subire un’operazione d’urgenza per appendicite. La conduttrice ha quindi dovuto ballare da sola, mentre il suo compagno di avventura la guardava da lontano. Nel corso dell’ultima puntata del talent però, le sorti della coppia si sono capovolte. È la Isoardi, stavolta, ad aver subito un infortunio al malleolo. La conduttrice ha comunque deciso di scendere in pista, ma non ha poggiato per niente il piede a terra.

Guai anche per i ballerini De Angelis – Lando

Sembra che i guai non vogliano proprio terminare. Infatti, è sorto un problema anche con i ballerini Marco De Angelis e Lucrezia Lando, colpiti da un malore. A quanto pare, questa settimana, Vittoria Schisano, che è anche in ballottaggio dovrà ballare con Samuel Peron.

A dare l’annuncio è stata proprio Milly Carlucci su Instagram, che ha detto: “Buongiorno amici! Una settimana difficile per Ballando con le Stelle. Marco De Angelis e Lucrezia Lando, sono stati colpiti da una intossicazione alimentare. Vittoria Schisano è allo spareggio e non può essere lasciata da sola e quindi arriva un nuovo maestro ad affiancarla in questa avventura. Diamo il benvenuto al ritorno di Samuel Peron che si esibirà con lei. Ci vediamo sabato alle ore 20.35 su Rai 1”.

