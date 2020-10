Vincenzo De Luca annuncia lo stanziamento dei primi fondi per sostenere i settori in crisi. In arrivo 15 milioni di euro per gli operatori dello spettacolo. Il Presidente della Regione lo ha comunicato attraverso un post sui social.

Campania, 15 milioni per gli operatori dello spettacolo

La chiusura di teatri e cinema, decisa dal DPCM, ha sollevato un coro di proteste proprio dagli operatori del settore dello spettacolo, già messo in ginocchio dalla crisi della scorsa primavera. “Incrementato da 10 a 15 milioni il finanziamento destinato a contributi per gli Enti dello spettacolo – ha annunciato De Luca -. Parte un nuovo bando per un contributo 1000 euro ad attori, tecnici operatori del mondo dello spettacolo, dal cinema al teatro alle attività culturali, particolarmente colpito dalla crisi in questi mesi. Altri fondi per due milioni saranno destinati a questo settore”.

