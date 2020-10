Torino. Tragedia nella notte di ieri, giovane mamma muore davanti agli del suo bambino. Una giovane di 31 anni è deceduta a causa di un terribile incidente la notte scorsa.

La dinamica

La donna e il suo bambino erano in auto, una Fiat Stilo, condotta da un giovane di 26 anni. Per cause ancora da accertare l’auto ha invaso la corsia in cui si stanno svolgendo lavori di ampliamento della SS 26 all’altezza di Caluso e si è ribaltata.

La mamma e il figlio sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. La donna è morta sul colpo, il bambino è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino.

L’uomo, in stato di choc, condotto all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino per accertamenti e prelievi ematici, non è in pericolo di vita. Da quanto si apprende, la famiglia risiede nel campo rom di Ivrea, nel Torinese.

