Ha solo 18 mesi ed è risultata positiva al tampone. La mamma appena saputo la notizia ha deciso di abbandonarla in ospedale. E’ accaduto a Palermo, all’ospedale dei Bambini. La donna si era recata al pronto soccorso con la neonata per il tampone.

Neonata abbandonata dopo il tampone

Dopo l’esito e la positività è stata allontanata per i protocolli covid. La donna non ha più fatto ritorno in ospedale ed è irreperibile. «Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre – spiega la dottoressa Marilù Furnari, della direzione sanitaria del Di Cristina – Ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell’ordine del possibile abbandono della piccola».

Indaga la Polizia

La polizia sta visionando le immagini dell’entrata del pronto soccorso e ha sentito i medici e gli infermieri che sono entrati in contatto con la donna.

Nel frattempo la bimba è stata affidata al direttore sanitario del Di Cristina. Adesso si attiveranno i servizi sociali, e se la procura della Repubblica per i minorenni di Palermo dovesse verificare lo stato di abbandono si potrebbe avviare la procedura di adottabilità.

