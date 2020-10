Carabinieri accerchiati e gazzelle dei Militari prese a calci. Succede a Livorno nel corso di un controllo anti-assembramento.

Livorno, assalto ai carabinieri: sassaiola contro le gazzelle dei militari

Agenti della Municipale e Carabinieri ieri erano impegnate in un’attività di monitoraggio anti-covid quando, in piazza Attias, centro della città Toscana, si sono fermati per disperdere un assembramento di ragazzi. Secondo alcuni testimoni e in base a un video ripreso con uno smartphone da dal consigliere comunale della Lega, Alessandro Perini, i giovani si sarebbero ribellati al controllo. Avrebbero lanciato pietre e usato anche bastoni. Un vigile urbano è rimasto leggermente ferito.

Le forze dell’ordine erano arrivate dopo alcune segnalazioni di assembramenti (frequenti nella piazza) e dopo aver identificato alcuni ragazzini pare siano stati aggrediti dal branco. I giovani, quasi tutti senza mascherina, stavano giocando a pallone sulla piazza. I primi ad arrivare sono stati i carabinieri che sono stati prima offesi, poi circondati. Qualcuno ha danneggiato una delle loro auto a calci. Poco dopo sono arrivati anche i vigili urbani e anche loro sono stati accolti con una sassaiola. In serata uno degli aggressori, un 17enne, è stato portato in caserma e denunciato.

