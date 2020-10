Temptation Island è ormai uno dei programmi che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di italiani. L’ottava edizione del programma, la cui ultima puntata è andata in onda ieri sera su Canale 5, ha riscosso tantissimo successo grazie anche ai moltissimi colpi di scena.

Temptation Island: l’ultimo falò di confronto

Al termine dei 21 giorni all’interno del villaggio delle tentazioni, ieri è arrivato il momento del falò di confronto finale anche per la coppia più chiacchierata di Temptation Island. Seduti uno di fronte all’altro, Alberto e Speranza, fidanzati da 16 anni, hanno deciso di uscire separati dal villaggio.

Tale decisione però è stata fortemente voluta da Alberto, il quale, all’interno del villaggio si era avvicinato molto alla single Nunzia. Tra i due è scattata la passione e durante il weekend da sogno, si sono ripetutamente baciati. Nel momento in cui c’era da scegliere se uscire insieme o separati, Alberto ha immediatamente risposto di voler uscire da solo, mentre Speranza, nonostante fosse turbata da tutti i video visti, voleva dare un’ulteriore possibilità ad Alberto.

Alberto e Speranza: un mese dopo

Dopo essere usciti separati dal villaggio i due hanno avuto modo di incontrarsi all’esterno e chiarire la loro situazione lontano dalle telecamere. A questo punto avviene però un colpo di scena mai accaduto nella storia di Temptation Island. La single Nunzia, tentatrice di Alberto, chiede di parlare con Speranza.

Questo incontro tra le due donne fa venire alla luce una situazione a dir poco paradossale. Alberto, uscito da Temptation Island da solo, ha cominciato a frequentare contemporaneamente le due ragazze. Infatti, se da un lato ha cercato Speranza per un chiarimento e un possibile riavvicinamento, dall’altro contattava in gran segreto la tentatrice Nunzia. Quest’ultima, comprendendo di essere nella posizione di amante, ha voluto parlare direttamente con Speranza alla presenza anche di Alberto. Il triangolo amoroso si è risolto con Nunzia infuriata per il trattamento ricevuto, e Speranza delusa da tutte le bugie che Alberto le ha raccontato.

Carlotta e Nello: un mese dopo

Ieri c’è stato anche il falò di confronto tra Carlotta e Nello che hanno deciso di uscire, seppur con riserva da parte della ragazza, insieme da Temptation Island.

Carlotta, come ha raccontato ad Alessia Marcuzzi, subito dopo il rientro a casa, ha voluto prendersi del tempo per sé, autoinvitandosi a casa dell’amica di avventura Speranza. Nello, ha però deciso di sorprendere la sua fidanzata raggiungendola e facendosi perdonare. Ha inoltre chiesto anche un confronto con i genitori di Carlotta per chiarire la situazione. Stando a quanto racconta la ragazza, Nello, pare essersi reso conto dei suoi errori ed è anche più romantico pur di riconquistare la sua fiducia.

Dal suo canto il 32enne romano si dice innamorato e pronto a costruire un futuro insieme, tanto che ha regalato un anello alla sua Carlotta.

Temptation Island: le altre coppie un mese dopo

Questa edizione di Temptation Island ha visto come protagoniste anche altre coppie che hanno fatto molto parlare di sè. Prima fra tutte la coppia formata da Anna Ascione e Gennaro Mauro.

Il percorso dei due ragazzi all’interno del villaggio è stato molto turbolento. Infatti entrambi non si sono risparmiati dall’offendersi a vicenda. Il loro falò è terminato con Gennaro, ancora innamorato, pronto a farsi perdonare con una lettera mentre Anna è stata sin da subito decisa a lasciarlo.

Ad un mese dopo Temptation Island la decisione di uscire separati viene confermata. Addirittura Gennaro chiese ad Alessia di non far entrare Anna, perché non vuole nemmeno guardarla, aggiungendo anche che la ragazza in questo periodo ha provato a cercarlo ma lui si è rifiutato. Totalmente diversa è invece la versione che da Anna, infatti accusa Gennaro di cercarla insistentemente pur di farle arrivare la lettera che aveva scritto in occasione del falò di confronto finale. Ad oggi quindi la ragazza non ha nessuna intenzione di tornare con il suo ex, ma anzi sta approfondendo la conoscenza con il tentatore Mario, che presentatosi negli studi ha preso un caffè con la ragazza.

Altra coppia che ha fatto molto discutere il pubblico di Temptation Island è quella formata da Serena e Davide. Lui gelosissimo e iperprotettivo, ha fatto scalpore per delle affermazioni ritenute quasi ossessive nei confronti della ragazza. Nonostante ciò però i due al falò di confronto scelsero di darsi un’altra opportunità. Ad un mese dalla fine del programma i due sono ancora insieme anche se il loro rapporto è cambiato. Serena, ha infatti dichiarato, che Davide ha finalmente accettato i suoi modi di fare, ed insieme hanno deciso di ritagliarsi maggiori spazi anche con altre persone.

Le ultime tre coppie

Il percorso di Temptation Island è terminato anche per altre tre coppie, che un mese dopo si sono ritrovate per raccontare la loro esperienza.

Francesca e Salvo, che hanno cominciato la loro relazione dopo una lunga amicizia, hanno deciso di uscire insieme dal programma con la promessa di una convivenza e una famiglia. Dopo un mese i due stanno ancora insieme ma la ragazza sa che per costruire una famiglia solida serve ancora del tempo, ma almeno ad oggi ne parlano.

Sofia e Amedeo, hanno interrotto la loro esperienza a Temptation Island dopo pochi giorni dall’entrata nel villaggio. Nonostante la ragazza abbia scoperto un vecchio tradimento di Amedeo, ha deciso comunque di perdonarlo, ed uscire insieme dal villaggio. Ad oggi i due però non stanno più insieme. Sofia ha capito che non può amare per due, e quindi ha chiesto del tempo ad Amedeo, che però, dal canto suo, confessa di sentire molto la mancanza della sua ex fidanzata e spera di riconquistarla.

Infine ci sono Nadia e Antonio, usciti insieme da Temptation Island, nonostante la vicinanza della ragazza al tentatore Stefano. I due tornati a casa hanno ammesso i loro sbagli, e dunque hanno deciso di proseguire la loro relazione anche lontano dalle telecamere. Inoltre hanno capito quanto questa esperienza sia stata utile nella crescita della loro relazione.

