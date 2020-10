Calabria. Incidente stradale mortale fra Vibo Marina e Pizzo Calabro. Per cause ancora in corso di accertamento, un poliziotto della Questura di Vibo Valentia in aspettativa, Giovanni De Iorgi, 58 anni, ha perso la vita schiantandosi al suolo con la sua moto. Inutili i soccorsi. Il poliziotto prestava servizio alla Divisione Anticrimine della Questura di Vibo.

La dinamica

Secondo una primissima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente per terra. Per lui non c’è stato nulla da fare, vani anche i tentativi dei soccorritori del 118. Sul posto sono tempestivamente intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Vibo Marina e di Pizzo che hanno immediatamente avviato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica, e la polizia municipale di Vibo.

