Nella giornata di oggi ci sarà una conferenza stampa del premier, Giuseppe Conte, che illustrerà le nuove misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm, varato per contrastare l’impennata di casi di Coronavirus in Italia.

Coronavirus, verso nuovo Dpcm: a che ora c’è la conferenza di Conte

Ma a che ora è previsto l’intervento di Conte? Lo staff di Palazzo Chigi non ha ancora comunicato l’orario ufficiale della conferenza, anche se secondo indiscrezioni non sarà prima delle 18, visto che è ancora in corso il dialogo tra Governo, Regioni ed Enti locali.

Pochi minuti fa il presidente del Consiglio ha convocato per le 16 una riunione coni capi delegazione Dario Franceschini, Roberto Speranza, Alfonso Bonafede, Teresa Bellanova, il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro sul nuovo dpcm sul Covid.

Nuovo dpcm, le misure

Sono ancora molti i nodi da sciogliere in merito alle nuove misure restrittive. Per quanto riguarda bar e locali, pare sia stato confermata la chiusura alle 24. Per i bar, i pub e altri locali viene anticipato alle 18 lo stop alla vendita non al tavolo. Ancora in discussione il numero massimo di sei persone per tavolo e multe molto salate per gli esercenti che non rispettano le regole, come il distanziamento.

Leggi anche >> Nuovo dpcm, tutte le misure

Deciso anche lo stop a sagre e fiere locali. Resta aperta la questione relativa alle palestre e alle piscine che – sottolineano all’agenzia Ansa fonti del ministero dello Sport – “come settore hanno affrontato ingenti spese per adeguare i propri spazi ai protocolli di sicurezza, e che nessuna evidenza scientifica denuncia focolai in relazione all’allenamento individuale nei luoghi controllati”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it