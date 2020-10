Crescono di giorno in giorni i contagi in Campania. Nella giornata di oggi, 16 ottobre, si registrano 1261 positivi su 14 tamponi processati. Lo aveva già annunciato De Luca nel corso della diretta del venerdì, affermando anche che “di fronte ai numeri del contagio che abbiamo oggi in Italia, le mezze misure non servono più a niente”.

“Prima prendiamo decisioni forti – ha sostenuto – meglio è. Più ritardiamo nel prendere decisioni, più ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere decisioni ancora piu gravi, ma avendo l’acqua alla gola. Dunque è ragionevole e responsabile prendere oggi decisioni difficili, non aspettare oltre”. Dal bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale, su 1261 contagi solo 68 sono asintomatici; mentre la maggior parte – ossia 1.193 positivi – sono asintomatici. Si registrano anche tre nuovi decessi, che portano il totale a 499 vittime. Per quanto riguarda i guariti, invece, ci sono 148 pazienti guariti o dimessi. Fin dall’inizio della pandemia, in Campania sono guarite 8.180 pazienti.

Covid in Campania, i dati

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.261

di cui:

– Sintomatici: 68

– Asintomatici: 1.193

Tamponi del giorno: 14.222

Totale positivi: 23.033

Totale tamponi: 737.227

​Deceduti del giorno: 3

Totale deceduti: 499

Guariti del giorno: 148

Totale guariti: 8.180

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 67

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 786

​​

