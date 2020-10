Il Presidente De Luca ha appena firmato una nuova ordinanza, che include nuove misure restrittive, dopo l’impennata di contagi che si è registrata negli ultimi giorni in Campania e in particolare nella giornata di oggi, dove sono stati superati i 1000 positivi. Il provvedimento entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 30 ottobre. Vediamo nel dettaglio i punti dell’ordinanza.

Asporto e delivery

“A tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00”, si legge nell’ordinanza.

Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che “ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema dei prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario”.

Feste e cerimonie

Sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano

estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30.

Circoli ludici e ricreativi

Stop anche ai circoli ludici e ricreativi. Restano consentite le attività dei circoli sportivi, nell’osservanza dei relativi protocolli di settore per la specifica disciplina sportiva e nel rispetto delle norme del DPCM 13 ottobre 2020.

Cortei e funerali

“E’ fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse”, si legge nell’ordinanza appena firmata dal governatore campano.

Scuole

Dalla Regione era stato già annunciato la chiusura delle scuole primarie e secondarie e delle università, fatta eccezione per gli studenti del primo anno. Vediamo nel dettaglio la misura adottata in questione:

“In tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza. Nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi”.

E, a proposito delle università, “con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020, sono sospese le attività

didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo”.

