Marano. Caso sospetto di coronavirus al comune di Marano, uffici chiusi per sanificazione. E’ di poco la notizia di sospetto positivo nella casa comunale di via Nuvoletta e l’immediata chiusura degli uffici. Lo fa sapere il primo cittadino di Marano attraverso un’ordinanza. Il dipendente presunto positivo, da quanto si apprende, è in servizio proprio presso la sede di via Nuvoletta.

continua a leggere su Teleclubitalia.it