Caso di positività alla scuola media Ada Negri di Villaricca. Un alunno della succursale è risultato contagiato. La dirigente scolastica, Caterina Pennacchio, così come da protocollo sanitario, ha disposto l’isolamento fiduciario per insegnanti e compagni di classe.

Villaricca, caso di positività all’Ada Negri: classe in isolamento

Lo studente ha manifestato i primi sintomi domenica (qualche linea di febbre). Sottoposto a tampone, è risultato positivo nella giornata di ieri. Il contagio sarebbe avvenuto in famiglia. Il primo a risultare positivo, infatti, è il fratello: un ragazzo di 17 anni iscritto al Liceo Scientifico De Carlo.

Appena venuta a conoscenza della positività dell’alunno, la preside dell’Ada Negri ha subito attivato il protocollo previsto dalle autorità sanitarie e ha trasmesso all’Asl i nominativi di tutti gli studenti e dei docenti entrati in contatto con il bambino contagiato. Per ora i 18 compagni di classe del positivo e i tre insegnanti restano in isolamento fiduciario. Verranno convocati dall’Asl per essere sottoposti a tampone.

La dirigente Caterina Pennacchio tiene a precisare alla nostre redazione che la situazione è sotto controllo. Il ragazzino mancava a scuola da mercoledì scorso, prima di manifestare i sintomi. E’ molto improbabile che abbia potuto trasmettere l’infezione ai suoi compagni di classe. Sono in corso già le attività di sanificazione. La struttura scolastica dispone di un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea all’ingresso e di una macchina sanificatrice all’avanguardia.

continua a leggere su Teleclubitalia.it