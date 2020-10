Melito. Undici positivi accertati nelle ultime 72 ore. Lo ha comunicato il sindaco di Melito, Antonio Amente, attraverso un post su Facebook. Il totale dei contagi nel comune dell’Area Nord di Napoli sale, dunque, a 58 casi.

Crescono i contagi in città: 11 positivi in tre giorni

Tra i positivi, riporta il primo cittadino, figurano anche 5 carabinieri della tenenza di Melito non residenti in città – due militari precedentemente guariti e tre, invece, risultati già positivi ma in attesa dell’esito del tampone – e 4 persone emigrate da Melito due anni fa.

“40 sono asintomatici e stanno a casa, mentre dei melitesi con sintomi soltanto 6 sono ricoverati in ospedale in condizioni, per fortuna, non preoccupanti”, aggiunge il sindaco che annuncia anche di aver predisposto un rafforzamento dei controlli della Polizia Municipale sul territorio e all’interno degli esercizi commerciali. “Anche in strada si registrano inosservanze – prosegue il primo cittadino – e pertanto voglio ricordare che è obbligatorio indossare la mascherina”. Per i trasgressori sono previste sanzioni fino a mille euro.

