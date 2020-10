Pozzuoli. Uno studente è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Per la scuola “Pergolesi” di Arco Felice, l’istituto frequentato dall’alunno contagiato, è scattata come da protocollo la chiusura e la sanificazione straordinaria dei locali.

Arco Felice, alunno positivo al Coronavirus: scuola chiusa per sanificazione, tamponi per tutti

Ne ha dato notizia lo stesso istituto puteolano, con una nota ufficiale. Ad essere positivo al coronavirus è stato un alunno di quinta elementare, ora a casa in isolamento. L’istituto riaprirà dunque mercoledì 7 ottobre, una volta terminate le operazioni di sanificazione già affidate ad una ditta specializzata. Nel frattempo l’Asl Napoli 2 Nord ha disposto tamponi per tutti gli alunni ed i docenti dell’istituto che sono venuti a contatto con il bambino nei giorni precedenti.

“Si comunica a tutti che martedì 6 ottobre 2020 presso il plesso Pergolesi non si svolgeranno le ordinarie attività didattiche per consentire una corretta e completa sanificazione dell’edificio ad opera di una ditta specializzata”, spiega la nota dell’Istituto Comprensivo Statale flegreo, “Tale sanificazione mira a realizzare misure di prevenzione il più possibile efficaci ed approfondite a seguito di un accertato caso di positività Covid. Le lezioni presso il plesso Pergolesi riprenderanno regolarmente, a sanificazione effettuata, il giorno mercoledì 7 ottobre 2020”, conclude la nota.

continua a leggere su Teleclubitalia.it