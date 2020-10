Arrivano i primi risultati dalle operazioni di scrutinio ai seggi di Giugliano, il comune più popoloso tra quelli chiamati al ballottaggio in Campania. Il candidato Nicola Pirozzi è in vantaggio rispetto al sindaco uscente Antonio Poziello. E’ il quadro che emerge dalle sezioni dove si è concluso lo spoglio elettorale. In base alle prime proiezioni, Pirozzi è dato tra il 54 e il 56 % delle preferenze; Poziello tra il 46 e il 44 %.

Giugliano al ballottaggio, in vantaggio Pirozzi su Poziello

La sezione 3, su 333 votanti, registra 175 voti per Nicola Pirozzi (Pd), 157 per lo sfidante Poziello. Alla sezione 6, Pirozzi raccoglie 195 consensi, Poziello 162. Alla sezione 1 Poziello 123 schede, mentre Pirozzi 106. Ma è in fascia costiera che invece Pirozzi sembra incrementare, scheda dopo scheda, un netto vantaggio rispetto all’altro candidato. Si tratta di dati parziali che per adesso tracciano il trend del voto. Si attende però lo spoglio di altre sezioni.

