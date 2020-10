C’è apprensione a Villaricca dove si è registrato un aumento dei casi di Covid. Sono 39 i contagiati e 21 i guariti secondo l’ultimo bollettino. Ma, stando a quanto riferisce il consigliere di minoranza, Raffaele Cacciapuoti, alcuni dei nuovi positivi sarebbero persone vicine all’amministrazione. Per questo chiede la chiusura del Comune per effettuare una santificazione dell’edificio.

Preoccupati anche i sindacati secondo cui i dipendenti potrebbero essere esposti al rischio di contagio.

La sindaca si è difesa su Facebook scrivendo: “Sono impegnata quotidianamente al Comune ad affrontare i problemi in una condizione di estremo disagio dovuta dal dissesto finanziario, dall’impossibilità di spendere risorse e, in ultimo, da un’emergenza sanitaria che ha reso ancora tutto più difficile -scrive Punzo-. Mi disgustano le polemiche anche su questa emergenza, come se fosse colpa del sindaco oppure se il sindaco potesse fare qualcosa per arginare da solo l’epidemia. Un tentativo goffo e squalificante di fare campagna elettorale anche su un tema che avrebbe bisogno, al contrario, di responsabilità”.

