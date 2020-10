L’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin è risultata positiva al Coronavirus. “Si lo confermo, ho il Covid, non c’e’ niente di segreto. Purtroppo sono positiva. Ho la febbre e mal di gola”, dice la deputata del Pd. “Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile – prosegue – Porto sempre la mascherina e sono particolarmente attenta. Questo ti fa capire – ammette – come è facile contrarlo. E’ una brutta bestiaccia”.

Covid, positivi Lorenzin e Merlo

È risultato positivo al Covid anche il sottosegretario agli Esteri, Riccardo Merlo. Si stanno sottoponendo al tampone tutti i componenti della commissione Esteri. L’ex ministra ha poi spiegato di non aver scaricato l’app Immuni “perchè ho avuto un problema con il cellulare” e ripensando a come potrebbe essere avvenuto il possibile contagio dice “porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali. Non so”.

