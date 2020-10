Andrea Sannino positivo al Covid-19. L’artista napoletano lo hano comunicato lui stesso attraverso un post apparso in questi minuti sulle sue pagine social. L’autore di “abbracciame”, uno dei brani più cantati a Napoli durante il lockdown, dice di stare bene, ma di essersi reso conto dei sintomi quando ha avuto i primi decimi di febbre.

Andrea Sannino positivo al coronavirus

“Cari amici vi scrivo con lo stesso amore che da sempre mi lega a voi – si legge nel suo post -, nella buona e nella cattiva sorte. Voglio comunicarvi che ieri sera sono risultato positivo al Covid-19”.

Poi spiega: “Ho avuto qualche decimo di febbre martedì scorso, e già da quel giorno sono rimasto a casa. Poi ho fatto il tampone e ieri sera mi hanno chiamato per l’esito. Voglio tranquillizzarvi sulle mie condizioni. Sto bene, anzi oggi mi sento addirittura meglio. Anche la mia famiglia sta bene, in isolamento domiciliare, ma sia Marinella che Gioia stanno bene e questa é la cosa più importante per me”.

Infine conclude: “Prima di dirlo a voi, ieri sera ho già informato il Sindaco della mia città, le autorità sanitarie e i miei vicini, condomini che da subito mi hanno dimostrato affetto e solidarietà, oltre a tutte le persone con cui ho avuto contatti negli ultimi giorni che ho chiamato personalmente. Voi che siete una parte importante della mia vita, non potevate non saperlo da me”.

