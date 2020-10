E’ diventata allarmante la situazione dei contagi in tutta la Campania. A Scafati, nella giornata di ieri si è registrato il picco dei nuovi infetti: ben 15 in una sola giornata. Ii sindaco Cristoforo Salvati ha subito fatto scattare il piano di emergenza: chiusi i centri per anziani e appello – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – al prefetto di Salerno per chiedere l’invio di militari sul territorio che garantiscano maggiori controlli per il rispetto delle norme anti-Covid.

Parete, chiusa una scuola: coronavirus in classe

A Parete, invece, uno studente della scuola è risultato positivo. A darne notizia è lo stesso primo cittadino. “Purtroppo abbiamo un caso positivo di uno studente che frequenta la scuola media di via Cedrale – spiega Pellegrino -.

Per questo motivo vi anticipo che farò un’ordinanza di chiusura del plesso per oggi 2 ottobre che dovrà essere sanificato. Dopodiché la classe del ragazzo con gli insegnanti staranno in quarantena e bisognerà organizzare per loro la didattica a distanza”.

