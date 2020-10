Sono due gli istituti scolastici chiusi a Marano per casi di Covid-19 dal sindaco Rodolfo Visconti. Si tratta della scuola media Massimo d’Azeglio di via Piave e dell’istituto comprensivo San Rocco di Marano.

Marano, chiuse due scuole per Covid

Il primo cittadino ha disposto la sospensione dell’attività didattica per consentire le operazioni di sanificazione di entrambi gli istituti. Le scuole riapriranno i battenti nella giornata di lunedì 2 ottobre. Così come riportato da Terranostranews, alla D’Azeglio è risultato positivo uno studente e altri sette ragazzi risulterebbero positivi al Covid-19.

Una situazione difficile e dalle conseguenze imprevedibili, che ha spinto il sindaco Visconti a correre subito ai ripari per evitare la diffusione del contagio. In questi giorni sono stati sottoposti a tampone tutti i contatti dei contagiati in entrambe le scuole e nelle prossime ore l’Asl comunicherà gli esiti.

continua a leggere su Teleclubitalia.it