Si sono vissuti momenti di tensione, ieri pomeriggio, in un ipermercato a Crema. Un addetto alla sicurezza ha richiamato due clienti perché non indossavano la mascherina. È bastato questo per scatenare una rissa all’interno dell’ipermercato presente nel centro commerciale Gran Rondò.

Non indossano mascherina al centro commerciale, scatta la rissa

Stando a quanto riporta “La Provincia di Crema”, i due uomini che sono stati rimproverati non hanno affatto preso bene il richiamo e hanno iniziato a dare in escandescenze: hanno lanciato in aria i cestelli della spesa e hanno aggredito l’addetto alla sicurezza. Terrorizzati i clienti che urlavano o che cercavano di bloccare e calmare i contendenti.

Denunciati aggressori

Dopo i primi momenti di concitazione i due “trasgressori” senza mascherina sono usciti dall’ipermercato. La vicenda sembrava essere finita lì, ma ha avuto invece un seguito: i due sono infatti ritornati, e uno si è avvicinato minacciosamente all’addetto alla sicurezza brandendo un cric. A quel punto la situazione rischiava di degenerare: per fortuna nel frattempo qualcuno aveva avvertito la polizia di Stato, che è riuscita a separare i contendenti e a evitare che la situazione potesse peggiorare. I due aggressori sono stati portati in commissariato e denunciati.

