C’è preoccupazione per Napoli – Genoa a causa del Covid. Dopo il contagio di Mattia Perin, e in attesa dei risultati di tutti i test effettuati dai giocatori del Genoa nelle scorse ore, filtra l’indiscrezione di una ‘debole’ positività di Lasse Schöne.

Anche il giocatore danese, infatti, non è partito per Napoli, dove la formazione ligure dovrebbe giocare oggi pomeriggio la partita contro la squadra di Rino Gattuso. Secondo le ultime notizie, ancora da confermare, nel resto della rosa di Rolando Maran non ci sarebbero altri positivi.

Proprio per evitare altri contagi e mettere a rischio la partenza per Napoli, la squadra ha passato la notte in un albergo di Genova: una decisione presa di comune accordo con la società e con il tecnico rossoblù. La sfida del San Paolo della seconda giornata di Serie A era inizialmente fissata per le ore 15.00, è stata poi spostata alle 18.00: uno slittamento necessario per permettere a tutto il gruppo ligure in partenza per la Campania (giocatori, staff tecnico e dirigenti) di rispettare il protocollo, sottoporsi al doppio tampone e poter viaggiare in tutta sicurezza dopo l’esito negativo.

