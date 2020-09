Il coronavirus miete ancora vittime in Campania. Una donna anziana, risultata positiva al covid-19, è morta ieri a San Cipriano di Aversa. Ad annunciarlo è il sindaco Vincenzo Caterino, che ha dichiarato il decesso in un lungo post su Facebook, indirizzato a tutti i cittadini.

Campania, un’altra vittima per Covid: donna muore a San Cipriano d’Aversa

“Ci sono aggiornamenti circa la situazione contagio sul nostro territorio. Si sono registrati in totale 46 positivi al Covid, ad oggi si registrano 17 guariti e purtroppo un decesso – scrive il primo cittadino sul proprio profilo Facebook -. Alla famiglia vanno il nostro cordoglio e vicinanza. San Cipriano conta 28 positivi attuali. Questi nuovi casi ci devono far riflettere, il pericolo è sempre costante e attuale, pertanto l’invito è sempre quello di rispettare senza eccezioni le regole, usare la massima prudenza e tutti gli strumenti che abbiamo per contenere il contagio: evitare gli assembramenti, utilizzare la mascherina, lavare spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza. Attendiamo ancora il risultato di diversi tamponi, vi terrò costantemente aggiornati sui risultati”.

Intanto continuano ad aumentare i positivi nel Casertano. Stando ai dati registrati sul sito del Ministero della Salute, sono 32 i nuovi contagi nella provincia casertana. Il totale delle guarigioni ieri era 892, a fronte delle 874 del giorno recedente: dunque, 18 guarigioni in più.

