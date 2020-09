Il coronavirus non accenna a frenare in Campania. La regione oggi sfiora i 250 contagi giornalieri su 4900 tamponi processati. E’ un bolletino nero, quello diramato dall’Unità di crisi regionale alle 17. Stando ai dati, non si registrano nuove vittime in Campania. Ma c’è un dato confortante: oltre 130 guariti nelle ultime 24 ore.

Coronavirus in Campania, i dati

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno:

Tamponi del giorno: 4.901

Totale positivi: 10.907

Totale tamponi: 553.231

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 457



Guariti del giorno: 136

Totale guariti: 5.383​



