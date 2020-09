Con oltre il 51% dei voti, Marco Antonio Del Prete si riconferma Sindaco di Frattamaggiore. Netta la differenza dei voti tra lui e Francesco Russo che sperava in un ballottaggio per giocarsi la partita al secondo turno. Il sindaco uscente ha ottenuto un totale di 9.754 voti mentre Russo 5.695. Nel nuovo consiglio comunale dunque 15 seggi per il primo, 6 per il secondo.

In una piazza Umberto I già a festa perché vigilia di San Sossio, santo patrono della città, Del prete ha dunque celebrato il successo.Sul palco, insieme a lui, anche Michele Granata che – dopo aver ritirato la sua candidatura a Sindaco- con gli oltre 1500 voti della sua lista “Frattamaggiore al centro” è stato determinante per la vittoria a primo turno di Del Prete. Con ben 1090 VOTI, è Raffaele Parolisi il candidato al consiglio comunale più votato di Frattamaggiore.

Non vince, ma festeggia ugualmente il dott. Luigi Costanzo che con poco meno di 3mila voti ottiene il 15% delle preferenze e due seggi in consiglio. Non ce l’ha fatta invece l’avv. Giovanni Giordano, leader di un centro destra ancora una volta assente nel municipio frattese.

