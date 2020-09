Giugliano. Sono Giovanni Porcelli (Campania Libera) e Francesco Guarino (Italia Viva) i candidati al consiglio regionale del centrosinistra che hanno raccolto più preferenze nella Terza città della Campania.

In questa tornata elettorale Porcelli è arrivato, soltanto a Giugliano, a 1349 preferenze; mentre Francesco Guarino ha raggiunto le 1006 preferenze. Per il centrodestra, a Giugliano i candidati al consiglio regionale più votati sono Luigi Guarino (Unione di Centro) e Pasquale Casoria (Forza Italia). Tra il Movimento Cinque Stelle, c’è invece Antonio Yoseph Pennacchio che raccoglie ben 808 preferenze in città.

De Luca – liste

Partito Democratico

Marciano Antonio 773

773 Casillo Mario 646

Raia Loredana 646

De Luca Presidente

Simeone Gaetano detto Nino 326

Fortini Lucia 257

Renzi Luigi 252

Italia Viva

Guarino Francesco 1066

Bore Pasquale 732

Pagano Giovanni 407

Campania Libera

Porcelli Giovanni 1.349

Di Napoli Linda 360

Benedice Flora 314

Fare Democratico – Popolari

Palumbo Aniello detto Nello 583

Pezzella Carmen 583

Totaro Alessandro 166

Liberal-democratici – i moderati

Sommerse Giuseppe detto Peppe 72

Di Fenza Pasquale 71

Iovine Aureliano 66

Per le persone e la comunità

Cimmino Melania 449

Belardo Antonio 393

Di Gennaro Maria Grazia detta Grazia 52

Europa Verde

Borrelli 445

Fusco Stefania 75

Visone Rosario 50

Noi Campani

Santini Luigi 140

Simmero Giovanni 70

Caruso Giuseppe 69

Centro Democratico

Mensorio Giovanni 171

D’Errico Davide detto Enrico 88

Pisacane Raffaele Maria 39

Davvero- Paritito Animalista

Buono Stefano 173

Di Nardo Antonio 73

Chirico Francesco 53

+ Campania in Europa

Frezza Fulvio 87

Peluso Enzo 49

Nocerino Rosa 24

Democratici e Progressisti

Coppeto Mario 37

Quintavalle Massimiliano 27

Abbiate Antonio 25

Partito Socialista italiano

Magaldi Enzo Rosario 51

Tarantino Michele 29

Cerciello Vincenzo 14

Partito Repubblicano italiano – Lega per l’Italia

Attanasio Giulio 28

Rodelli Franca Maria 4

Garofalo Maria 4

Caldoro – liste

Fratelli d’Italia

Schiano Di Visconti Michele detto Schiano 667

Nonno Marco 255

Guardascione Teresa 254

Forza Italia

Casoria Pasquale 972

Patriarca Anna Rita 135

Silvestro Francesco 95

Unione di Centro

Guarino Luigi 1.658

Santoro Rosa detta Rossella 129

Tuccillo Daniela 109

Lega Salvini Campania

Nappi Severino 150

Russo Angela 63

Sequino Biagio 58

ADC – Alleanza di Centro

Mazzacane Antonio 30

Romano Alba 9

Cristiano Renato 7

Identità Meridionale Macroregione Sud

Parente Antonio 0

Vitolo Ciro 0

Balzamo Maria 0

Movimento Cinque Stelle

Pennacchio Antonio Yoseph 808

Ciarambino Valeria 496

Zanfardino Angelo 167

Potere al Popolo

Granato Giuliano 106

Tesone Gennaro 92

Zanni Maria Pia 25

continua a leggere su Teleclubitalia.it