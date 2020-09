Vincenzo De Luca si riconferma alla guida della Regione. De Luca prende 1.693.875 voti pari al 69,61% più delle liste collegate. Restano ancora da scrutinare 961 sezioni, ma il vantaggio di De Luca rispetto a quello del centrodestra è indubbio. Caldoro, infatti, non arriva al 18%.

In arretramento anche Valeria Ciarambino. La candidata dei cinque stelle è accreditata dagli exit di una forbice fra 11 e 15 per cento. Comunque un esito lontano dal 17,5 raccolto dalla stessa Ciarambino cinque anni fa. Tra le liste, ha raggiunto un buon risultato la lista del presidente, seconda solo al Pd con il 13%. Tra i banchi della maggioranza sono sicuri di avere seggi il Pd, De Luca Presidente, Campania Libera, Italia Viva, Fare Democratico Popolari e Noi Campani.

Nel Napoletano De Luca stravince con il 68,56%, a seguire troviamo Caldoro con il 16,22% e Ciarambino con il 12,21%. Granato, invece, si attesta appena all’1,53%. Lo stesso scenario si ripete anche in provincia di Caserta, con qualche leggera variazione nelle percentuali. De Luca resta il più votato, con il 66,25%. Caldoro, invece, raccoglie il 22,25%. A seguire la Ciarambino che non riesce ad arrivare al 10% e si ferma al 9,61%. Infine Granato che raccoglie lo 0,90%.

De Luca sfonda in provincia di Salerno con il 73, 29%. Caldoro non si allontana molto dal risultato regionale, raccogliendo il 18,41%. Infine, la Ciarambino che nel Salernitano raccoglie appena il 6,28%. Anche ad Avellino De Luca stravince con il 75,37%. Il leader del centrodestra, Stefano Caldoro, conquista il 15,70%. La pentastellata, invece, raccoglie appena il 6,60%. Con il 64,64 De Luca trionfa in provincia di Benevento. Il secondo candidato a governatore più votato è Stefano Caldore, che raccoglie il 24,01%. Infine c’è la Ciarambino che raggiunge appena il 9,23%

Le liste più votate in Campania

Vincenzo De Luca – liste

PARTITO DEMOCRATICO VOTI: 381146 17,06 %

DE LUCA PRESIDENTE VOTI: 295069 13,21 %

ITALIA VIVA VOTI: 166603 7,46 %

CAMPANIA LIBERA VOTI: 116129 5,20 %

FARE DEMOCRATICO – POPOLARI VOTI: 99447 4,45 %

NOI CAMPANI VOTI: 95116 4,26 %

LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI VOTI: 80311 3,59 %

CENTRO DEMOCRATICO VOTI: 72490 3,24 %

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO VOTI: 55496 2,48 %

+CAMPANIA IN EUROPA VOTI: 43623 1,95 %

EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE VOTI: 41398 1,85 %

DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA VOTI: 32812 1,47 %

PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ VOTI: 25076 1,12 %

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI VOTI: 24345 1,09 %

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – LEGA PER L’ITALIA VOTI: 5463 0,24 %

Stefano Caldoro – liste

FRATELLI D’ITALIA VOTI: 132279 5,92 %

LEGA SALVINI CAMPANIA VOTI: 123399 5,52 %

FORZA ITALIA VOTI: 114721 5,13 %

UNIONE DI CENTRO VOTI: 43463 1,94 %

ADC – ALLEANZA DI CENTRO VOTI: 6067 0,27 %

IDENTITA’ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD VOTI: 3154 0,14

Valeria Ciarambino

Movimento Cinque Stelle

VOTI: 223315 9,9%

Giuliano Granato

Potere al Popolo

VOTI: 25500 1,21%

continua a leggere su Teleclubitalia.it