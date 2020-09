Autocertificazione in caso di smarrimento della tessera elettorale. Il Comune di Giugliano ha pubblicato sul proprio sito l’autodichiarazione che consentirà domani di poter votare anche se si ha smarrito la tessera elettorale.



Una soluzione per sopperire ai disagi che in questi ultimi giorni ci sono stati al Comune. In centinaia si sono riversati agli uffici di Corso Campano 200 perché o non hanno ricevuto la tessera a casa o perché deteriorata.



Domani dunque si può evitare la trafila della denuncia di smarrimento alle forze dell’ordine e con l’autocertificazione e copia del documento d’identità ci si può recare al Comune che provvederà a fornire un duplicato della tessera elettorale che consentirà così di votare.

qui il link per scaricare l’autocertificazione.

