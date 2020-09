Lutto a Melito e a Giugliano per l’improvvisa scomparsa di Christian dell’Aversano, un giovane di appena 22 anni che militava nella squadra dei Boys Melito. Così come anticipa Internapoli, il giovane sarebbe morto dopo un malore mentre giocava in un campo di Varcaturo.

Melito, lutto per Christian dell’Aversano: muore a 22 anni

Ancora da chiarire le esatte cause del decesso. Il ragazzo sarebbe stato stroncato da un infarto. I tentativi di rianimazione si sarebbero rivelati inutili. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’interà città di Melito.

Non è chiaro se verrà disposta l’autopsia sulla salma del giovane. Intanto in queste ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti. Tra i messaggi più toccanti, quello della fidanzata Federica: “L’angelo più bello. Ti amerò per sempre, lo prometto“.

