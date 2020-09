Ieri sera in Campania gran finale della campagna elettorale di Orlando de Cristofaro, con un evento unico per modalità e presenze. Presso la Tenuta San Domenico di Sant’Angelo In Formis, in pieno rispetto delle misure anti covid, il candidato di “Noi Campani” ha ringraziato i diversi comitati collegati in streaming e i tantissimi sostenitori, che in questi mesi gli hanno dimostrato grande vicinanza e piena fiducia. Circa diecimila le persone che hanno ascoltato in diretta le sue parole.

Sul palco per il brindisi di fine campagna l’On. Luigi Bosco, che ha evidenziato come “de Cristofaro ha radicato in tutto il territorio il suo gruppo in maniera importante” e come una Provincia complicata ma piena di risorse come quella di Caserta “ha bisogno di un professionista giovane, preparato, determinato e del suo calibro per essere degnamente rappresentata”.

“Una campagna elettorale fatta di rispetto e di valori. L’abbiamo avviata in questo modo e solo così la potevamo concludere, perché sono i principi che devono sempre muovere la politica” ha dichiarato de Cristofaro, che ha continuato ricordando i tanti temi affrontati nel tempo grazie al contributo dei cittadini attivi.

“Esistono tantissime persone che credono in un progetto, che credono nella politica del fare. Questa sera – ha concluso – sento l’abbraccio, anche a distanza, della gente che ho incontrato in questi mesi. Il futuro è nostro!”

COMUNICATO STAMPA

continua a leggere su Teleclubitalia.it