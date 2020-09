A poco più di un anno dall’inaugurazione delle giostrine in zona GB Futura a Giugliano, sono state vandalizzate. L’altalena non è più agibile, da un lato la struttura portante, dall’altro il sediolino.

Un punto di riferimento importante per i bambini della zona periferica della città che hanno la possibilità di giocare e divertirsi. Sin da subito, infatti, le giostre sono state affollate da famiglie con bambini che hanno ritrovato in questo luogo un momento anche di socializzazione nonché di rivalorizzazione di una parte della città.

Purtroppo, però, l’altra notte, l’altalena per i più piccoli, è stata distrutta. Ancora a terra quel che resta della giostra. Non si sa chi sia stato e neppure come come abbia, o abbiano fatto. Intanto si pone l’interrogativo, ancora una volta, circa le telecamere di videosorveglianza, puntate proprio sulle giostrine. Avranno immortalato i responsabili e come abbiano fatto?

Spostandoci poco più avanti all’altalena rotta, si nota uno spazio vuoto, proprio qui, vi era una giostra, ma adesso non c’è più, non si sa se perchè rotta, quindi in manutenzione, oppure, anche in questo caso vandalizzata da ignoti.

Uno dei luoghi più amati dalle famiglie della zona, che appena sotto casa hanno la possibilità di far giocare i proprio figli, stanno vedendo sottrarsi giochi e piccoli spazi importanti per i bambini e per la città.

