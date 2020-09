Si fa intestare la casa della mamma, poi la vende: l’anziana finisce in strada a 88 anni. E’ la drammatica vicenda documentata da una foto che sta facendo il giro del web. Vittima è Adriana Lobos, 88 anni.

L’anziana è stata sfrattata di casa dalla figlia, Fernanda. La donna avrebbe venduto la casa in cui viveva con lei, riferisce Televisa News. La storia arriva da Linares, in Cile. “Noi non sapevamo nulla, ma mia sorella Fernanda, alla fine dell’anno scorso, si era fatta intestare la casa senza avvertirci e alla fine l’ha venduta” ha raccontato la figlia maggiore dell’anziana, Alejandra, che ha denunciato l’accaduto dopo essere stata avvisata dai vicini.

La donna, che vive a Santiago, ha sottolineato che sua madre “non è lucida”, quindi sospetta che sua sorella l’abbia raggirata, facendole credere che la proprietà rimanesse in suo possesso. “Quello che ha fatto mia sorella è incommentabile: si è approfittata di nostra madre e della sua scarsa lucidità, poi l’ha praticamente abbandonata – denuncia ancora Alejandra – Ho contattato un ente nazionale per provare a denunciare mia sorella e recuperare la casa”.

