Tornano a salire i contagi da coronavirus in Campania. Ieri erano 103 nuovi casi di Covid-19. Oggi ne sono 122, di cui 18 di rientro o connessi a precedenti casi di rientro. Il trend resta comunque in calo rispetto alla scorsa settimana.

Campania, bollettino del 13 settembre

A comunicare i dati è il bollettino ufficiale dell’Unità di Crisi. Aumentano i guariti (oggi sono 79). Non si registrano decessi. Cala il numero dei tamponi processati, che scende sotto la soglia dei 5mila. I numeri di oggi destano preoccupazione in vista dell’apertura delle scuole, sulla cui data il governatore Vincenzo De Luca ha espresso molte perplessità, anche per difficoltà di carattere logistico.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 122

Tamponi del giorno: 4.236

Totale positivi: 9.125

Totale tamponi: 498.723

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 451

Guariti del giorno: 79

Totale guariti: 4.733 (di cui 4.729 completamente guariti e 4 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 18 casi di rientro o connessi a precedenti positivi da rientro.

