E’ stata presentata ieri ufficialmente la candidatura di Silvia Svanera, che corre nella lista di Italia Viva a sostegno di Antonio Poziello. Archeologa, per diversi anni impegnata nella ricerca ed a supporto degli scavi per grandi opere, si è poi dedicata all’insegnamento, ed oggi opera come dirigente scolastico. Ha deciso però di mettere in campo le sue competenze per la città di Giugliano.

Al suo fianco il fratello Gino, noto medico ematologo. Alla presentazione ha partecipato anche la deputata di Italia Viva, Michela Rostan.

VIDEO:

continua a leggere su Teleclubitalia.it