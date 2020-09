Ancora allarme coronavirus a Caserta. Poche ore fa la direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha disposto la chiusura del pronto soccorso dopo l’accertamento di tre casi di Covid-19.

Caserta, chiuso il pronto soccorso

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, tre persone con evidenti sintomi da coronavirus (febbre e tosse) si sono presentate presso il presidio sanitario casertano. Subito è scattata l’allerta. Il personale sanitario ha sottoposto i tre pazienti a tampone, che ha dato poi esito positivo. Il direttore sanitario, come da prassi, ha ordinato la chiusura provvisoria del pronto soccorso per consentire l’attività di sanificazione dei locali di via Tescione.

