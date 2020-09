GIUGLIANO. “Io vivo la città tutti i giorni professionalmente, politicamente qualcun altro vive le zone d’ombra della città”. E’ questa la replica di Nicola Pirozzi all’accusa di Antonio Poziello di non vivere la città. “Abbiamo candidati sindaco che uno vive a Napoli e uno a Marano che non hanno mai preso un caffè in questa città, che non la vivono” ha detto ieri l’ex sindaco durante l’incontro con Italia Viva.

“Vista la mancanza di argomenti da parte dell’ex sindaco potrei rispondere per le rime dove ognuno abita ma non voglio scendere a livello di queste stupide affermazioni – dice Pirozzi -. Dove dormire e vivere sono due concetti differenti. Poziello dovrebbe capire meglio cosa significa il concetto di vivere la città. Noi come Pd abbiamo una sede aperta da 5 anni. Non come loro che comprano il palazzo solo per le elezioni. Noi facciamo discussione politica, non compriamo palazzi per fare le elezioni. Dovrebbe ricordarlo ma manca dal partito da una decina di anni. Ha dimenticato cosa significa vivere la città. La mancanza di argomenti identifica il personaggio. .

No comment invece da parte di Giuseppe Pietro Maisto.