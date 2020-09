Area pip, disavanzo di bilancio, vicenda scrutatori e tanto altro. Il commissario prefettizio del comune di Giugliano Umberto Cimmino ha rilasciato un’intervista alla nostra emittente per fare il punto su questi mesi di governo visto che si avvia a lasciare l’ente di Corso Campano e per fare chiarezza su alcune questioni che tanto hanno creato dibattito in città. L’intervista andrà in onda integralmente su Teleclubitalia questa sera alle 21,15

Sulla gestione delle casse del comune e il nodo degli 88 milioni di disavanzo spiega che è necessaria una più oculata gestione.

Per Cimmino la querelle relativa agli scrutatori è stato uno spettacolo poco edificante da parte di tutti.

Infine prova a spiegare la questione legata alla sospensione dei lavori all’area pip.